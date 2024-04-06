Отрава в бутылке: Роскачество назвало растительное масло, которое попало в черный список

Недавно Роскачество завершило исследование рафинированных растительных масел, исследуя 57 продуктов разных марок для оценки их соответствия установленным критериям качества.

В результате экспертизы было установлено, что большая часть масел соответствует промышленным стандартам, однако в отдельных случаях обнаружены значительные отклонения.

Определенные бренды, включая «Солнце мое», «Кубань», «Кубаночка», «Империя солнца», «Золотой стандарт», «Благо», «Алей konako» и «GREEN RAY», не удовлетворяли критериям перекисного числа, что является основополагающим показателем для оценки качества масла. Такие отклонения могут свидетельствовать о начальных стадиях окисления масла, что отрицательно сказывается на его пищевой ценности и вкусе.

Более того, обнаруженное расхождение в жирнокислотном профиле масел «Кубань» и «GREEN RAY» поднимает вопросы о возможном включении в их состав неподходящих масел, что вызывает сомнения в точности маркировки и прозрачности производственного процесса.

В контрасте с вышеупомянутыми находками, масла марок «Добавкин», «Каролина», «Подворье» и «Слобода» заслужили высокие отзывы и были отмечены как качественные продукты, получившие российский знак качества, без каких-либо возражений от экспертов.

Это исследование подчеркивает важность мониторинга качества пищевых продуктов, таких как растительное масло, которое является неотъемлемой частью питания многих людей и влияет на общее состояние здоровья. Подобные инициативы крайне важны для поддержания доверия потребителей и гарантии качества продукции на рынке.