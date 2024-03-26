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· Артем Акчурин

Отрава в брикетах: Росконтроль назвал бренды сливочного масла, которое лучше не брать даже бесплатно

Отрава в брикетах: Росконтроль назвал бренды сливочного масла, которое лучше не брать даже бесплатно

producttoday.ru

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Эксперты в России обратили внимание на проблему с некачественными брендами сливочного масла, которые содержат нежелательные жиры и попали в список фальсификатов. Эта информация была озвучена на портале Primpress.

В результате свежего исследования рынка были проанализированы различные марки сливочного масла, популярного продукта в России, особенно во время Масленицы в марте. Росконтроль приобрел 31 марку масла, сосредоточившись на доступных вариантах, чтобы проверить распространенное мнение о том, что дешевое масло чаще всего бывает низкого качества или фальшивым.

Результаты исследования оказались тревожными: лишь 13% протестированных образцов соответствовали безопасности и были признаны натуральными. Среди рекомендуемых брендов обратили на себя внимание такие марки, как "Радость вкуса", "Вкуснотеево", "Экомилк" и "Белорусское".

Много других брендов были внесены в черный список из-за различных нарушений. Основным критерием стало содержание нежелательных жиров, таких как пальмовое масло или говяжий жир, вместо натуральных молочных жиров. Производители стараются сэкономить на сырье, что приводит к выпуску продукции низкого качества.

"Традиционное" сливочное масло из Курска и подобный бренд из Мытищ были исключены из списка рекомендаций из-за обнаруженных нарушений. Независимо от цен и скидок, приобретение таких продуктов не рекомендуется во избежание поддержки низкокачественных товаров.

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