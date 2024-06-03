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Отрава в яркой бутылке: в Роскачестве назвали растительное масло, которое испортит любое блюдо

Роскачество завершило масштабное тестирование растительных масел, оценив продукцию 57 производителей на соответствие действующим нормам качества. Исследование направлено на выявление потенциальных отклонений в качестве и составе продуктов.

ketokotleta.ru

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Недавно организация, которая следит за качеством и безопасностью продуктов и услуг, предлагаемых россиянам, Роскачество завершила масштабное тестирование растительных масел, оценив продукцию 57 производителей на соответствие действующим нормам качества. Исследование направлено на выявление потенциальных отклонений в качестве и составе продуктов.

Анализ показал, что некоторые известные бренды, включая «Солнце мое» и «Кубань», не соответствовали стандартам по показателям перекисного числа. Это означает, что масло начало окисляться, что снижает его питательную ценность и портит вкус.

Вместе с тем масла от производителей «Добавкин» и «Каролина» демонстрировали отличные результаты и полностью соответствовали ГОСТ, что делает их надежным выбором для потребителей, сообщает pg11.ru.

Более того эксперты Роскачества назвали 19 марок растительного масла, которые можно смело покупать и употреблять в пищу, так как в процессе исследования в этих продуктах не было обнаружено ни одного нарушения или отклонения. К ним относятся такие известные бренды как «Я люблю готовить», «Злато», «Вкусвилл», Spar, «Красная цена», Mr.Ricco, «Благо», «Слобода», «Золотая семечка», «Олейна» и другие.

Это исследование подчеркивает важность регулярного контроля за продукцией на рынке растительных масел и необходимость информирования потребителей о качестве продуктов, которые они выбирают.

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