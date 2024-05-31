Отрава в яркой бутылке: в Роскачестве назвали растительное масло, которое испортит еду

По результатам проведенного экспертного исследования был проведен детальный анализ рафинированных растительных масел.

57 товаров различных производителей были протестированы на соответствие установленным стандартам качества. В ходе проверки были выявлены нарушения у нескольких производителей, включая бренды "Солнце Мое" и "Кубань", которые показали отклонения в показателях перекиси, указывающие на возможное начало окисления масла.

Также были обнаружены различия в составе жирных кислот у продукции под марками "Кубань" и "Green Ray", что поднимает вопрос о точности натурального состава данных продуктов и необходимости строгого контроля качества.

С другой стороны, продукция от производителей "Добавкин", "Каролина" и других получила высокие оценки и соответствовала всем стандартам качества в России.