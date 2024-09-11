Отрава из химии в красивой бутылке, вызывающая рак: Роскачество назвало худшую марку растительного масла

Недавно Роскачество завершило обширное исследование рафинированного подсолнечного масла, продукта, на который приходится значительная доля в диете россиян.

В ходе проверки качества образцов от 65 разных торговых брендов, в одном из продуктов были найдены тревожные данные.

Обнаружение повышенных уровней глицидола

Масло под маркой «Затея» показало уровни глицидола, превышающие безопасные нормы. Глицидол — это вещество, которое Международное агентство по исследованию рака классифицирует как возможный канцероген. Согласно новым регулированиям, которые вступят в силу с января 2025 года, присутствие глицидола выше установленных лимитов будет считаться нарушением производственных стандартов, сообщает ProGorodSamara.ru.

Рекомендации Роскачества

По результатам исследования, Роскачество советует потребителям избегать покупки растительного масла марки «Затея». Предостережение касается потенциальных рисков для здоровья, связанных с употреблением этого продукта.

Значение информированности потребителей

Ситуация с маслом «Затея» выделяет критическую необходимость бдительности при выборе продуктов питания. Эксперты утверждают, что потребители должны активно интересоваться составом продуктов и выбирать только те, что соответствуют высоким стандартам качества и безопасности.

Данное открытие подчеркивает важность контроля качества на всех этапах производства пищевых продуктов и роль информированности потребителей в поддержании собственного здоровья и благополучия.