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· Алина Алмакаева

Отправили в зону СВО 280 тысяч человек: Медведев рассказал о ходе набора в ряды армии РФ

Отправили в зону СВО 280 тысяч человек: Медведев рассказал о ходе набора в ряды армии РФ

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Согласно объявлению, с 1 января 2023 года около 280 тыс. человек приняты на контрактную службу в Вооруженные Силы Российской Федерации. Информацию об этом озвучил заместитель председателя Совета безопасности, Дмитрий Медведев, на совещании по укомплектованию армии военнослужащими-контрактниками, которое проходило во время его рабочей поездки на Сахалине. Видеозапись этой встречи, где Дмитрий Медведев обсуждал с руководителями регионов и военными, размещена в его телеграм-канале 3 сентября. В этот же день он также отметил годовщину окончания Второй Мировой войны.

Заместитель председателя Совета безопасности сообщил: "Согласно данным, предоставленным Министерством обороны, с 1 января 2023 года около 280 тыс. человек принято на контрактную службу в Вооруженные Силы. Среди них находятся люди, ранее состоявшие в запасе, а также добровольцы и представители других категорий".

Также, председатель Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей, Нина Останина, опубликовала ответ от Министерства обороны относительно предоставления отпусков мобилизованным в зоне проведения специальной военной операции. Представители оборонного ведомства разъяснили, кто несет ответственность за составление графиков отпусков и сообщили о времени, предоставляемом военнослужащим для домашнего отдыха.

Важно отметить, что летом прошлого года депутаты Государственной Думы одобрили в первом чтении законопроект, предоставляющий возможность осужденным и ограниченно годным приступать к военной службе по контракту в период военного времени или мобилизации. Эта инициатива, разработанная главой парламентского комитета по обороне, Андреем Картаполовым, и заместителем главы комитета, Андреем Красовым, была направлена на рассмотрение в конце мая.

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