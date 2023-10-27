Новости России
· Ульяна Сенько

«Отправили на СВО почти 400 тысяч, в следующем году отправят не меньше»: Медведев рассказал, будет ли мобилизация в 2024 году

«Отправили на СВО почти 400 тысяч, в следующем году отправят не меньше»: Медведев рассказал, будет ли мобилизация в 2024 году

mixyfotos.ru

Подписаться в Telegram

Зампред Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев обратился к россиянам с важным объявлением на совещании по комплектованию ВС России: в предстоящем новом году власти нашего государства планируют увеличивать боевую мощь и силу российской армии.

По словам Дмитрия Медведева, в 2024 году будут сформированы еще 1 армейский корпус с численностью до 40 тысяч человек, 7 дивизий от 4 тысяч, 19 бригад до 4 тысяч, 49 полков до 2 тысяч человек и одна флотилия. Согласно заявлению заместителя председателя Совбеза, количество человек, призванных на службу в новые части, составит около 360 тысяч.

Дмитрий Медведев объяснил, что власти Российской Федерации принимают вышеназванные меры, так как напряженная и спорная обстановка во всем мире оставляет желать лучшего, а российское государство обязано обеспечивать максимальную защиту безопасности своих граждан.

Добавим, что в текущем году на военную службу в российскую армию было принято почти 385 тысяч граждан РФ, среди которых 305 тысяч - служащие по контракту, 80 тысяч - добровольцы.

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

«Шестерых убил и одного повесил»: что побудило татарстанца на массовую казнь животных

Полезное

11 часов назад

Россияне в ужасе от этой новости: что планируют сделать с маткапиталом в 2024 году? Шокирующие подробности.

нада-дез сетка от тараканов клопов на вентиляцию вентиляционная сетка защита от насекомых от тараканов

Новости Казани

день назад

VIP – отели у Миллениум пытаются узаконить

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Без скучных клише: где казанцы могут отметить мальчишник и девичник

диагностика ноутбука цена в Краснодаре

Новости Казани

день назад

У казанцев, которые живут на Нижней, изымут квартиры

Новости Казани

день назад

В Казани на Горьковском шоссе лежит мертвый мужчина

Новости Татарстана

день назад

Татарстанцы, которые стали участниками СВО, получат 305 тысяч

Новости Казани

день назад

В Казани построят новый ЖК с высотками и бульваром

Новости Казани

день назад

Данис Зарипов заявил о банкротстве своего спортивного центра

Лонгриды
день назад

«Шестерых убил и одного повесил»: что побудило татарстанца на массовую казнь животных

«Шестерых убил и одного повесил»: что побудило татарстанца на массовую казнь животных

Новости Татарстана

2 часа назад

Камила Валиева не собирается пропускать четвертый эта Гран-при

Полезное

11 часов назад

Россияне в ужасе от этой новости: что планируют сделать с маткапиталом в 2024 году? Шокирующие подробности.

Новости Татарстана

2 часа назад

Певица из Татарстана прошла в четвертьфинал шоу «Голос Германии»

Новости Татарстана

3 часа назад

В Татарстане повысится стоимость техосмотра автомобилей
В Казани местная жительница вышла замуж за горячего парня с Ямайки
Новости Казани
4 часа назад

В Казани местная жительница вышла замуж за горячего парня с Ямайки

Новости Татарстана

4 часа назад

Минниханов сменил начальника инспекции Госстройнадзора РТ

Новости Казани

4 часа назад

«Ак Барс» готовы обменять Дамира Жафярова

Новости Казани

5 часов назад

В мэрии Казани объяснили, почему напор воды в ряде домов стал таким слабым
18 вариантов: где и как отметить день рождения в Казани
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

18 вариантов: где и как отметить день рождения в Казани