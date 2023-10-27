«Отправили на СВО почти 400 тысяч, в следующем году отправят не меньше»: Медведев рассказал, будет ли мобилизация в 2024 году

Зампред Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев обратился к россиянам с важным объявлением на совещании по комплектованию ВС России: в предстоящем новом году власти нашего государства планируют увеличивать боевую мощь и силу российской армии.

По словам Дмитрия Медведева, в 2024 году будут сформированы еще 1 армейский корпус с численностью до 40 тысяч человек, 7 дивизий от 4 тысяч, 19 бригад до 4 тысяч, 49 полков до 2 тысяч человек и одна флотилия. Согласно заявлению заместителя председателя Совбеза, количество человек, призванных на службу в новые части, составит около 360 тысяч.

Дмитрий Медведев объяснил, что власти Российской Федерации принимают вышеназванные меры, так как напряженная и спорная обстановка во всем мире оставляет желать лучшего, а российское государство обязано обеспечивать максимальную защиту безопасности своих граждан.

Добавим, что в текущем году на военную службу в российскую армию было принято почти 385 тысяч граждан РФ, среди которых 305 тысяч - служащие по контракту, 80 тысяч - добровольцы.