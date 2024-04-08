Отмеченные богом: Глоба назвала два знака, которые совершат прорыв с 9 апреля

В своем свежем прогнозе известная предсказательница Тамара Глоба заявила, что апрель станет ключевым месяцем для двух знаков зодиака. Кто из представителей этих знаков сможет избавиться от проблем прошлого и взглянуть в светлое будущее, читайте далее.

Раки

Для представителей знака Рака переменные времена на работе придадут вам настоящий успех и признание со стороны начальства. Особое значение следует придать проектам, связанным с командировками - они окажутся наиболее перспективными. Однако не следует забывать и о других аспектах жизни. Понадобится позаботиться о близких. Также возможны некоторые сложности с жилищными вопросами.

Водолеи

В этот период Водолеи будут пользоваться невероятной удачей. Этот момент идеально подходит для развития любовных связей и привлечения дополнительного внимания со стороны окружающих. Ваши достижения будут вызывать восхищение и громкие аплодисменты. Поэтому ваша основная задача - сохранить здравый рассудок и не терять землю под ногами. В общем, такого прорыва, как в этом месяце, у вас еще не было.