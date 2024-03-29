Отключиться в один миг: экстренные рекомендации для всех клиентов «Сбербанк.Онлайн»
grozny.tv
Финансовые мошенники разработали инновационную схему мошенничества, которая включает использование возможности передачи экрана во время видеозвонков через мессенджеры. Эта информация была опубликована на официальном веб-сайте Сбербанка, согласно gorodkirov.ru.
Жулики создают фейковые аккаунты в мессенджерах, подделывая профиль Сбербанка с номером 900 и официальным логотипом банка. Затем они начинают видеозвонок, выдавая себя за сотрудников банка, и спрашивают у жертвы, обновляла ли она мобильное приложение недавно. В случае отрицательного ответа, мошенники заявляют, что скоро позвонит специалист для помощи с обновлением приложения. Затем преступники перезванивают с другого аккаунта, объявляя, что проводят видео-идентификацию клиента по биометрии. Под предлогом активации системы диагностики счета через демонстрацию экрана, мошенники фактически получают доступ к реквизитам карт, балансам счетов и кодам из СМС-сообщений от банка.
Для защиты от этой новой схемы мошенничества, связанной с передачей экрана в мессенджерах, следует следовать следующим рекомендациям:
1. Не отвечайте на звонки или сообщения от неизвестных аккаунтов. Сотрудники банков обычно не инициируют контакт с клиентами через мессенджеры или социальные сети.
2. Не включайте функцию демонстрации экрана в разговорах с незнакомцами, поскольку это может стать способом мошенников получить доступ к вашим личным данным, включая данные карт, счета и другую конфиденциальную информацию.
3. Будьте осторожны при обновлении мобильных приложений. Рекомендуется загружать обновления прямо из официальных источников, таких как App Store или Google Play, а не по ссылкам, полученным в сообщениях.
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