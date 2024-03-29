Отключиться в один миг: экстренные рекомендации для всех клиентов «Сбербанк.Онлайн»

Финансовые мошенники разработали инновационную схему мошенничества, которая включает использование возможности передачи экрана во время видеозвонков через мессенджеры. Эта информация была опубликована на официальном веб-сайте Сбербанка, согласно gorodkirov.ru.

Жулики создают фейковые аккаунты в мессенджерах, подделывая профиль Сбербанка с номером 900 и официальным логотипом банка. Затем они начинают видеозвонок, выдавая себя за сотрудников банка, и спрашивают у жертвы, обновляла ли она мобильное приложение недавно. В случае отрицательного ответа, мошенники заявляют, что скоро позвонит специалист для помощи с обновлением приложения. Затем преступники перезванивают с другого аккаунта, объявляя, что проводят видео-идентификацию клиента по биометрии. Под предлогом активации системы диагностики счета через демонстрацию экрана, мошенники фактически получают доступ к реквизитам карт, балансам счетов и кодам из СМС-сообщений от банка.

Для защиты от этой новой схемы мошенничества, связанной с передачей экрана в мессенджерах, следует следовать следующим рекомендациям:

1. Не отвечайте на звонки или сообщения от неизвестных аккаунтов. Сотрудники банков обычно не инициируют контакт с клиентами через мессенджеры или социальные сети.

2. Не включайте функцию демонстрации экрана в разговорах с незнакомцами, поскольку это может стать способом мошенников получить доступ к вашим личным данным, включая данные карт, счета и другую конфиденциальную информацию.

3. Будьте осторожны при обновлении мобильных приложений. Рекомендуется загружать обновления прямо из официальных источников, таких как App Store или Google Play, а не по ссылкам, полученным в сообщениях.