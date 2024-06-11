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Отключиться сразу же: совет для всех пользователей «Сбербанк Онлайн»

Финансовые мошенники нашли новый способ обмана, используя функцию демонстрации экрана во время видеозвонков через мессенджеры.

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Финансовые мошенники нашли новый способ обмана, используя функцию демонстрации экрана во время видеозвонков через мессенджеры.

Они создают фальшивые аккаунты, имитируя официальные учетные записи Сбербанка, включая номер и банковскую символику. Преступники звонят жертвам, выдают себя за сотрудников банка и убеждают их в необходимости обновления приложения для мобильных устройств или проведения видео-идентификации.

В процессе такого «обновления» или «идентификации» мошенники просят жертв активировать режим демонстрации экрана, якобы для выполнения технических манипуляций с учетной записью. На самом деле это позволяет им получить доступ к конфиденциальной информации: номерам банковских карт, балансам и одноразовым паролям из SMS, сообщает pg11.

Для защиты от подобных атак, рекомендуется следовать нескольким правилам:

  • Осторожность с неизвестными контактами: Не принимайте звонки или сообщения от незнакомых номеров, которые представляются сотрудниками финансовых учреждений.
  • Отказ от демонстрации экрана: Никогда не включайте демонстрацию экрана во время разговоров с незнакомцами. Это основной канал утечки персональных данных.
  • Безопасное обновление приложений: Всегда загружайте обновления для мобильных приложений только из проверенных источников, таких как App Store или Google Play.

Дополнительно, всегда хорошей практикой является регулярное изменение паролей и использование двухфакторной аутентификации для всех ваших учетных записей. Это значительно повышает уровень безопасности и защищает ваши аккаунты даже в случае, если мошенники узнают ваш логин или пароль.

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