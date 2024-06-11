Отключиться сразу же: совет для всех пользователей «Сбербанк Онлайн»
vk.com
Финансовые мошенники нашли новый способ обмана, используя функцию демонстрации экрана во время видеозвонков через мессенджеры.
Они создают фальшивые аккаунты, имитируя официальные учетные записи Сбербанка, включая номер и банковскую символику. Преступники звонят жертвам, выдают себя за сотрудников банка и убеждают их в необходимости обновления приложения для мобильных устройств или проведения видео-идентификации.
В процессе такого «обновления» или «идентификации» мошенники просят жертв активировать режим демонстрации экрана, якобы для выполнения технических манипуляций с учетной записью. На самом деле это позволяет им получить доступ к конфиденциальной информации: номерам банковских карт, балансам и одноразовым паролям из SMS, сообщает pg11.
Для защиты от подобных атак, рекомендуется следовать нескольким правилам:
- Осторожность с неизвестными контактами: Не принимайте звонки или сообщения от незнакомых номеров, которые представляются сотрудниками финансовых учреждений.
- Отказ от демонстрации экрана: Никогда не включайте демонстрацию экрана во время разговоров с незнакомцами. Это основной канал утечки персональных данных.
- Безопасное обновление приложений: Всегда загружайте обновления для мобильных приложений только из проверенных источников, таких как App Store или Google Play.
Дополнительно, всегда хорошей практикой является регулярное изменение паролей и использование двухфакторной аутентификации для всех ваших учетных записей. Это значительно повышает уровень безопасности и защищает ваши аккаунты даже в случае, если мошенники узнают ваш логин или пароль.
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