Отключиться сразу же: совет для всех, кто пользуется «Сбербанк Онлайн»

В 2024 году финансовые мошенники приспособились к новым технологиям, используя функцию демонстрации экрана во время видеозвонков через популярные мессенджеры для обмана пользователей.

Они создают поддельные профили, маскируясь под официальные аккаунты крупных банков, таких как Сбербанк, воспроизводя их номера и корпоративную символику.

Преступники инициируют видеозвонки, представляются сотрудниками банка и убеждают жертв в необходимости срочного обновления мобильных приложений или проведения видео-идентификации. В ходе этого процесса они просят активировать функцию демонстрации экрана, якобы для выполнения необходимых настроек в учетной записи. Однако их реальной целью является доступ к чувствительной информации: данным банковских карт, балансам и одноразовым кодам из SMS.

Чтобы защититься от таких атак, важно соблюдать несколько ключевых правил:

Осторожность при общении с неизвестными: Не отвечайте на звонки и сообщения от незнакомых номеров, особенно если они представляются сотрудниками финансовых учреждений.

Избегайте демонстрации экрана: Никогда не активируйте эту функцию во время разговора с незнакомцами, так как это может привести к утечке ваших персональных данных.

Безопасное обновление приложений: Всегда загружайте обновления для мобильных приложений из официальных магазинов приложений, таких как App Store или Google Play.

Регулярное обновление паролей и двухфакторная аутентификация: Это значительно повышает уровень безопасности ваших аккаунтов и предотвращает доступ мошенников даже в случае, если они узнают ваш логин или пароль.

Соблюдение этих мер предосторожности поможет вам избежать финансовых потерь и сохранить личные данные в безопасности в условиях постоянно меняющейся цифровой среды.