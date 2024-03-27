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· Артем Акчурин

Отключиться сразу же: совет для всех клиентов "Сбербанк Онлайн"

Отключиться сразу же: совет для всех клиентов "Сбербанк Онлайн"

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Мошенники в области финансов разработали новую тактику обмана, которая включает использование функции экранной трансляции во время видеозвонков через мессенджеры. Согласно информации, опубликованной на официальном сайте Сбербанка, этот метод был выявлен городским порталом gorodkirov.ru.

Злоумышленники, действуя по мошеннической схеме, создают фальшивый аккаунт в мессенджере, имитируя профиль Сбербанка с номером 900 и официальным логотипом банка. Затем они осуществляют видеозвонок, выдавая себя за сотрудников банка, и спрашивают потенциальную жертву, обновляла ли она недавно мобильное приложение. В случае отрицательного ответа, мошенники утверждают, что скоро клиента свяжется специалист для помощи с обновлением приложения. Затем преступники звонят с другого аккаунта и заявляют, что проводят видео-идентификацию клиента по биометрии.

Убедив клиента, обманщики просят включить режим демонстрации экрана, утверждая, что это необходимо для активации системы диагностики счета. Однако через трансляцию экрана мошенники получают доступ к реквизитам карты, балансам счетов и кодам из смс-сообщений, полученным от банка.

Для защиты от такой новой схемы мошенничества, связанной с использованием трансляции экрана в мессенджерах, следует соблюдать следующие рекомендации:

1. Не отвечайте на звонки или сообщения от незнакомых аккаунтов. Сотрудники банков не инициируют контакт с клиентами через мессенджеры и социальные сети.

2. Не включайте функцию демонстрации экрана во время разговора с незнакомцами. Это может быть использовано мошенниками для доступа к вашей личной информации, включая номера карт, суммы на счетах и другие конфиденциальные данные.

3. Будьте осторожны при обновлении мобильных приложений. Лучше всего загружать обновления напрямую из официальных источников, таких как официальные магазины приложений (App Store, Google Play), а не по ссылкам, полученным в сообщениях.

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