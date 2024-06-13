Отключиться сразу же: рекомендации для всех клиентов «Сбербанк Онлайн»
rberega.info
В 2024 году финансовые мошенники достигли нового уровня изощрённости, активно используя функцию демонстрации экрана во время видеозвонков через популярные мессенджеры для допуска к конфиденциальной информации пользователей.
Они создают поддельные аккаунты, имитируя официальные профили известных банков, например, Сбербанка, копируя их номера и корпоративные символы.
Преступники начинают видеозвонки, выдают себя за сотрудников банка и убеждают жертв в необходимости срочно обновить мобильные приложения или пройти процедуру видео-идентификации. В процессе они просят жертв активировать функцию демонстрации экрана, якобы для помощи в выполнении необходимых настроек аккаунта. На самом деле, их цель — получить доступ к чувствительной информации, включая данные банковских карт и одноразовые SMS-коды.
Чтобы обезопасить себя от таких атак, рекомендуется следовать нескольким важным правилам:
- Осторожность в общении: Игнорируйте звонки и сообщения от неизвестных номеров, особенно если звонящий представляется сотрудником финансовой организации.
- Ограничение демонстрации экрана: Никогда не используйте эту функцию в разговорах с незнакомцами, так как это может привести к утечке вашей личной информации.
- Безопасное обновление приложений: Всегда загружайте обновления только из официальных источников, таких как App Store или Google Play.
- Усиление защиты аккаунтов: Регулярно обновляйте пароли и используйте двухфакторную аутентификацию для повышения безопасности ваших аккаунтов.
Соблюдение этих мер предосторожности поможет сохранить ваши финансы и личные данные в безопасности в мире, где цифровые угрозы становятся всё более сложными и опасными.
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