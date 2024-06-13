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Отключиться сразу же: рекомендации для всех клиентов «Сбербанк Онлайн»

В 2024 году финансовые мошенники достигли нового уровня изощрённости, активно используя функцию демонстрации экрана во время видеозвонков через популярные мессенджеры для допуска к конфиденциальной информации пользователей.

rberega.info

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В 2024 году финансовые мошенники достигли нового уровня изощрённости, активно используя функцию демонстрации экрана во время видеозвонков через популярные мессенджеры для допуска к конфиденциальной информации пользователей.

Они создают поддельные аккаунты, имитируя официальные профили известных банков, например, Сбербанка, копируя их номера и корпоративные символы.

Преступники начинают видеозвонки, выдают себя за сотрудников банка и убеждают жертв в необходимости срочно обновить мобильные приложения или пройти процедуру видео-идентификации. В процессе они просят жертв активировать функцию демонстрации экрана, якобы для помощи в выполнении необходимых настроек аккаунта. На самом деле, их цель — получить доступ к чувствительной информации, включая данные банковских карт и одноразовые SMS-коды.

Чтобы обезопасить себя от таких атак, рекомендуется следовать нескольким важным правилам:

  • Осторожность в общении: Игнорируйте звонки и сообщения от неизвестных номеров, особенно если звонящий представляется сотрудником финансовой организации.
  • Ограничение демонстрации экрана: Никогда не используйте эту функцию в разговорах с незнакомцами, так как это может привести к утечке вашей личной информации.
  • Безопасное обновление приложений: Всегда загружайте обновления только из официальных источников, таких как App Store или Google Play.
  • Усиление защиты аккаунтов: Регулярно обновляйте пароли и используйте двухфакторную аутентификацию для повышения безопасности ваших аккаунтов.

Соблюдение этих мер предосторожности поможет сохранить ваши финансы и личные данные в безопасности в мире, где цифровые угрозы становятся всё более сложными и опасными.

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