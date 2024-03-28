Отключиться сразу же: экстренные рекомендации для всех клиентов «Сбербанк.Онлайн»

Финансовые мошенники разработали хитроумную схему обмана, вовлекая в нее функцию трансляции экрана во время видеозвонков через популярные мессенджеры. Информация об этом инновационном методе мошенничества появилась на сайте Сбербанка и была опубликована на портале gorodkirov.ru.

Злоумышленники создают поддельные аккаунты в мессенджерах, имитируя профиль Сбербанка с телефоном 900 и официальным логотипом банка. Далее они начинают видеозвонок, представляясь сотрудниками банка, и спрашивают у потенциальной жертвы, обновляла ли та свое мобильное приложение за последнее время. При отрицательном ответе мошенники заявляют, что в ближайшее время с ними свяжется специалист для помощи с обновлением. Затем преступники перезванивают с другого аккаунта, утверждая, что проводят видео-идентификацию по биометрии.

Под предлогом необходимости активации системы диагностики счета они убеждают клиента включить функцию демонстрации экрана, заявляя, что это необходимо для проверки работы приложения. На самом же деле через трансляцию экрана они получают доступ к картам клиента, информации о балансах счетов и кодам из СМС-сообщений, полученных от банка.

Для обеспечения защиты от этой новой манипуляции, связанной с трансляцией экрана через мессенджеры, необходимо соблюдать следующие рекомендации:

- Не реагируйте на звонки или сообщения от неизвестных аккаунтов. Сотрудники финансовых учреждений не инициируют контакт через мессенджеры и социальные сети.

- Не активируйте функцию демонстрации экрана во время общения с незнакомцами, чтобы не дать мошенникам доступ к вашим частным данным, включая информацию о картах, счетах и другие личные сведения.

- Будьте осторожны при загрузке обновлений для мобильных приложений. Лучше всего скачивать новые версии непосредственно из официальных источников, таких как App Store и Google Play, и избегать переходов по ссылкам, полученным в сообщениях или почте.