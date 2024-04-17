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Отключите это сейчас же. Важная информация для всех, кто пользуется приложением «Сбербанк Онлайн»

Отключите это сейчас же. Важная информация для всех, кто пользуется приложением «Сбербанк Онлайн»

rtek24.ru

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Сбербанк предупреждает о распространении новой мошеннической схемы, в которой используется функция демонстрации экрана во время видеозвонков.

Злоумышленники, выдающие себя за сотрудников банка, инициируют видеосвязь с клиентами, предлагая помощь в обновлении банковских приложений. Они утверждают, что для верификации личности необходимо включить трансляцию экрана, обещая, что доступ к ней будет только у автоматизированной системы, но на самом деле это позволяет им получить доступ к конфиденциальной информации.

Сбербанк напоминает, что его представители никогда не используют мессенджеры для общения с клиентами и не просят активировать трансляцию экрана. Во избежание мошенничества рекомендуется:

  • Игнорировать звонки и сообщения от неизвестных лиц, утверждающих, что они представляют банк.
  • Не включать демонстрацию экрана при общении с незнакомыми людьми.
  • Устанавливать обновления приложений только из официальных источников.
  • В случае сомнений в подлинности звонка или сообщения, связаться с банком через официальные каналы поддержки.

Соблюдение этих мер поможет защитить вашу личную и финансовую информацию и избежать проблем, связанных с мошенническими действиями.

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