Отключите это сейчас же. Важная информация для всех, кто использует приложение «Сбербанк Онлайн»

Сбербанк выступил с серьезным предупреждением о новом виде мошенничества, которое затрагивает пользователей банковских услуг посредством видеозвонков.

Мошенники, выдающие себя за банковских сотрудников, предлагают ассистировать в обновлении программного обеспечения через видеосвязь. В процессе такого «поддержания» они убеждают клиентов активировать функцию экранного доступа для якобы верификации личности, что в реальности приводит к утечке конфиденциальных данных.

Сбербанк подчеркивает, что его настоящие сотрудники не вступают в контакт с клиентами через мессенджеры и не требуют доступа к экрану устройства. Для обеспечения безопасности клиентов, Сбербанк предлагает ряд превентивных шагов:

Игнорировать запросы от лиц, представляющихся сотрудниками банка без верифицированной идентификации.

Избегать активации демонстрации экрана при взаимодействии с незнакомцами.

Обновлять приложения исключительно через официальные платформы, такие как App Store или Google Play.

В случае возникновения сомнений касательно запросов, связываться с банком по официальным каналам для проверки информации.

Кроме того, Сбербанк настоятельно советует своим клиентам регулярно обновлять пароли и использовать двухфакторную аутентификацию для всех банковских операций, чтобы дополнительно защитить свои аккаунты от несанкционированного доступа. Эти меры помогут не только защитить личные и финансовые данные, но и обеспечат максимальную безопасность в рамках банковской деятельности.