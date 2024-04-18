Отключите это сейчас же. Важная информация для пользователей приложения «Сбербанк Онлайн»
dzen.ru
Сбербанк выступил с важным предупреждением для своих клиентов о появлении новой мошеннической схемы.
Злоумышленники, выдавая себя за сотрудников банка, инициируют видеозвонки с предложением помощи в обновлении банковских приложений. В ходе разговора мошенники убеждают клиентов включить функцию демонстрации экрана под предлогом необходимости верификации личности, что позволяет им получать доступ к конфиденциальной информации.
Представители Сбербанка подчеркивают, что официальные сотрудники банка никогда не инициируют общение через мессенджеры и не просят включать демонстрацию экрана. Для защиты от мошенников банк рекомендует следующие меры предосторожности:
Проигнорировать любые звонки или сообщения от лиц, утверждающих, что они представляют Сбербанк, если их идентичность не подтверждена.
Никогда не включать функцию демонстрации экрана во время общения с незнакомыми лицами.
Скачивать обновления для приложений исключительно из проверенных источников, таких как официальные магазины приложений.
В случае возникновения сомнений по поводу легитимности запроса немедленно обращаться в банк через официальные каналы для подтверждения информации.
Эти рекомендации помогут клиентам обезопасить свои личные и финансовые данные и избежать возможных мошеннических действий.
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