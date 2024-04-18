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Отключите это сейчас же. Важная информация для пользователей приложения «Сбербанк Онлайн»

Отключите это сейчас же. Важная информация для пользователей приложения «Сбербанк Онлайн»

dzen.ru

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Сбербанк выступил с важным предупреждением для своих клиентов о появлении новой мошеннической схемы.

Злоумышленники, выдавая себя за сотрудников банка, инициируют видеозвонки с предложением помощи в обновлении банковских приложений. В ходе разговора мошенники убеждают клиентов включить функцию демонстрации экрана под предлогом необходимости верификации личности, что позволяет им получать доступ к конфиденциальной информации.

Представители Сбербанка подчеркивают, что официальные сотрудники банка никогда не инициируют общение через мессенджеры и не просят включать демонстрацию экрана. Для защиты от мошенников банк рекомендует следующие меры предосторожности:

Проигнорировать любые звонки или сообщения от лиц, утверждающих, что они представляют Сбербанк, если их идентичность не подтверждена.

Никогда не включать функцию демонстрации экрана во время общения с незнакомыми лицами.

Скачивать обновления для приложений исключительно из проверенных источников, таких как официальные магазины приложений.

В случае возникновения сомнений по поводу легитимности запроса немедленно обращаться в банк через официальные каналы для подтверждения информации.

Эти рекомендации помогут клиентам обезопасить свои личные и финансовые данные и избежать возможных мошеннических действий.

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