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· Алина Алмакаева

Отключите это немедленно: важное сообщение для всех россиян, которые используют «Сбербанк.Онлайн»

Отключите это немедленно: важное сообщение для всех россиян, которые используют «Сбербанк.Онлайн»

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Мошеннические группировки разработали новый способ обмана, используя технологию передачи изображения экрана при видеозвонках через мессенджеры. Эта информация была опубликована на официальном сайте Сбербанка.

Согласно сценарию, мошенники создают аккаунт в мессенджере, выдающийся за работника Сбербанка с номером 900 и логотипом банка. После этого они звонят с этого аккаунта, притворяясь сотрудниками банка, и спрашивают у потенциальной жертвы о необходимости обновить мобильное приложение банка. В случае отрицательного ответа, мошенники утверждают, что клиенту необходимо подождать звонка специалиста, который поможет с обновлением. Позднее мошенники звонят с другого аккаунта и объясняют, что видеозвонок будет проведен для биометрической идентификации клиента. Они настаивают на включении режима демонстрации экрана, утверждая, что это активирует систему диагностики счета. Затем они убеждают жертву открыть мобильное приложение банка, утверждая, что только искусственный интеллект сможет увидеть экран, а человек - нет. Фактически, через передачу изображения экрана мошенники получают доступ к данным карты, счетам и SMS-кодам от банка.

Для предотвращения такой мошеннической схемы, связанной с передачей экрана через мессенджеры, необходимо следовать следующим рекомендациям:

1. Не обращайте внимания на звонки и сообщения от незнакомых аккаунтов, которые представляются сотрудниками банка. Сотрудники банка не устанавливают связь с клиентами через мессенджеры.

2. Не включайте режим передачи экрана при общении с незнакомцами. Это может быть использовано мошенниками для получения доступа к вашим личным данным, включая номера карт, счета и другую конфиденциальную информацию.

3. Будьте осторожны при обновлении мобильных приложений. Важно загружать обновления только из официальных источников, таких как App Store или Google Play, а не переходить по ссылкам из сообщений.

4. Если звонок или сообщение от банка кажется вам подозрительным, свяжитесь через официальные каналы связи, указанные на официальном сайте банка или в документах открытия счета.

Следуя этим простым мерам, вы сможете уменьшить риск стать жертвой мошенничества, связанного с передачей экрана через мессенджеры.

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