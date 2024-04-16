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Отключите это немедленно. Важная информация для всех, кто пользуется приложением «Сбербанк Онлайн»

Отключите это немедленно. Важная информация для всех, кто пользуется приложением «Сбербанк Онлайн»

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Сбербанк обращает внимание своих клиентов на распространение новой мошеннической схемы, которая включает использование функции трансляции экрана во время видеозвонков. Банк настоятельно призывает к осторожности.

Мошенники, выдавая себя за сотрудников Сбербанка, используют поддельные аккаунты для инициации видеозвонков с клиентами. Они предлагают помощь в обновлении мобильных приложений банка и просят включить функцию демонстрации экрана якобы для верификации личности клиента. Злоумышленники уверяют, что доступ к трансляции будет предоставлен исключительно машинному алгоритму, но на деле это позволяет им просматривать чувствительные данные пользователя.

Сбербанк подчеркивает, что не проводит общение с клиентами через мессенджеры и не запрашивает включение демонстрации экрана во время видеозвонков. Чтобы избежать потерь, банк рекомендует следующее:

  • Избегайте ответов на звонки или сообщения от лиц, заявляющих, что они представляют Сбербанк, если они исходят из непроверенных источников.
  • Никогда не демонстрируйте свой экран во время разговоров с неизвестными.
  • Устанавливайте обновления приложений только из официальных магазинов приложений.
  • При любых сомнениях в аутентичности звонящего или сообщения, обязательно связывайтесь с банком через официальные каналы.

Потенциальные риски:

Если мошенникам удастся обмануть клиента, это может привести к несанкционированным финансовым операциям, таким как переводы денег или оформление кредитов на имя клиента, что приведет к серьезным финансовым последствиям.

Сбербанк призывает всех клиентов проявлять бдительность и следовать данным рекомендациям, чтобы защитить свои личные и финансовые данные от недобросовестных действий мошенников.

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