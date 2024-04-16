Отключите это немедленно. Важная информация для всех, кто пользуется приложением «Сбербанк Онлайн»

Сбербанк обращает внимание своих клиентов на распространение новой мошеннической схемы, которая включает использование функции трансляции экрана во время видеозвонков. Банк настоятельно призывает к осторожности.

Мошенники, выдавая себя за сотрудников Сбербанка, используют поддельные аккаунты для инициации видеозвонков с клиентами. Они предлагают помощь в обновлении мобильных приложений банка и просят включить функцию демонстрации экрана якобы для верификации личности клиента. Злоумышленники уверяют, что доступ к трансляции будет предоставлен исключительно машинному алгоритму, но на деле это позволяет им просматривать чувствительные данные пользователя.

Сбербанк подчеркивает, что не проводит общение с клиентами через мессенджеры и не запрашивает включение демонстрации экрана во время видеозвонков. Чтобы избежать потерь, банк рекомендует следующее:

Избегайте ответов на звонки или сообщения от лиц, заявляющих, что они представляют Сбербанк, если они исходят из непроверенных источников.

Никогда не демонстрируйте свой экран во время разговоров с неизвестными.

Устанавливайте обновления приложений только из официальных магазинов приложений.

При любых сомнениях в аутентичности звонящего или сообщения, обязательно связывайтесь с банком через официальные каналы.

Потенциальные риски:

Если мошенникам удастся обмануть клиента, это может привести к несанкционированным финансовым операциям, таким как переводы денег или оформление кредитов на имя клиента, что приведет к серьезным финансовым последствиям.

Сбербанк призывает всех клиентов проявлять бдительность и следовать данным рекомендациям, чтобы защитить свои личные и финансовые данные от недобросовестных действий мошенников.