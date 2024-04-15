Отключите это немедленно. Важная информация для тех, кто пользуется приложением «Сбербанк Онлайн»

Сбербанк обращает внимание на новую угрозу мошенничества, связанную с функцией трансляции экрана во время видеозвонков в мессенджерах.

Мошенники, выдавая себя за представителей банка, используют эту функцию для доступа к конфиденциальной информации клиентов.

Злоумышленники создают фальшивые аккаунты, маскируясь под Сбербанк, и инициируют видеозвонки с клиентами. В ходе разговора они предлагают помощь в обновлении мобильного приложения банка. Если клиент не согласен на обновление, мошенники предлагают выполнить его удаленно и просят включить функцию демонстрации экрана, уверяя, что процесс будет контролироваться исключительно «роботом».

На самом деле, получив доступ к экрану устройства, мошенники могут увидеть и скопировать данные банковских карт, пароли и другую важную информацию, что позволяет им осуществлять незаконные финансовые операции на значительные суммы.

Рекомендации от Сбербанка: