Отключите это немедленно. Важная информация для тех, кто пользуется приложением «Сбербанк Онлайн»
moskvichi.net
Сбербанк обращает внимание на новую угрозу мошенничества, связанную с функцией трансляции экрана во время видеозвонков в мессенджерах.
Мошенники, выдавая себя за представителей банка, используют эту функцию для доступа к конфиденциальной информации клиентов.
Злоумышленники создают фальшивые аккаунты, маскируясь под Сбербанк, и инициируют видеозвонки с клиентами. В ходе разговора они предлагают помощь в обновлении мобильного приложения банка. Если клиент не согласен на обновление, мошенники предлагают выполнить его удаленно и просят включить функцию демонстрации экрана, уверяя, что процесс будет контролироваться исключительно «роботом».
На самом деле, получив доступ к экрану устройства, мошенники могут увидеть и скопировать данные банковских карт, пароли и другую важную информацию, что позволяет им осуществлять незаконные финансовые операции на значительные суммы.
Рекомендации от Сбербанка:
- Игнорирование подозрительных запросов: Не отвечать на звонки или сообщения от неизвестных лиц, утверждающих, что они представляют Сбербанк.
- Отказ от демонстрации экрана: Никогда не соглашаться на трансляцию экрана вашего устройства во время разговора с незнакомыми людьми.
- Использование официальных источников: Загружать обновления программного обеспечения только из проверенных официальных источников.
- Проверка подлинности звонящего: В случае сомнений в легитимности звонящего, самостоятельно перезвонить в банк по официальным номерам, указанным на его сайте.
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