Отключите это немедленно: экстренное сообщение для всех россиян, которые используют «Сбербанк.Онлайн»

Мошеннические группировки разработали новый способ обмана, используя технологию передачи изображения экрана при видеозвонках через мессенджеры. Об этом сообщается на официальном веб-портале Сбербанка.

Согласно представленной схеме, аферисты создают фальшивый аккаунт в мессенджере, подражающий работнику Сбербанка с номером 900 и логотипом банка. Затем они контактируют с потенциальной жертвой под прикидкой сотрудников банка, предлагая обновить мобильное приложение банка. В случае отказа, они утверждают, что клиенту понадобится помощь специалиста, который свяжется позже.

Далее мошенники используют другой аккаунт для объяснения, что видеозвонок необходим для биометрической идентификации. Они настаивают на запуске режима демонстрации экрана, утверждая, что это нужно для диагностики счета. После этого они подстрекают жертву открыть мобильное приложение банка, утверждая, что только искусственный интеллект сможет видеть экран, что на самом деле позволяет мошенникам получить доступ к картам, счетам и SMS-кодам.

Для избежания подобных мошеннических схем, связанных с передачей экрана через мессенджеры, следует следовать следующим рекомендациям:

1. Игнорируйте звонки и сообщения от незнакомых аккаунтов, которые выдают себя за сотрудников банка. Банковские работники не связываются с клиентами через мессенджеры.

2. Не активируйте режим передачи экрана при общении с незнакомцами. Это может стать угрозой для ваших личных данных, включая номера карт и другую конфиденциальную информацию.

3. Будьте предельно осторожны при обновлении мобильных приложений. Загружайте обновления только из официальных источников, таких как App Store или Google Play, избегая переходов по ссылкам из сообщений.

4. Если поступивший звонок или сообщение от банка вызывает у вас сомнения, проверьте его подлинность через официальные каналы связи, указанные на официальном сайте банка или в банковских документах.

При соблюдении данных простых мер предосторожности вы сможете снизить риск стать жертвой мошенничества, связанного с передачей экрана через мессенджеры.