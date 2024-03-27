Отключите это немедленно: экстренное сообщение для всех граждан России, которые используют «Сбербанк.Онлайн»

Аналитики Сбербанка предостерегают о новом виде мошенничества, связанном с передачей изображения экрана во время видеозвонков через мессенджеры.

Как отмечается в публикации на официальном портале банка, приняты следующие меры:

Аферисты создают фальшивые аккаунты в мессенджерах, выдавая их за сотрудников Сбербанка с номером 900 и логотипом банка. После установления контакта они убеждают потенциальную жертву обновить мобильное приложение банка. В случае отказа предлагают дождаться звонка специалиста для помощи. Впоследствии, под предлогом биометрической идентификации, просят включить режим демонстрации экрана, объясняя, что это необходимо для диагностики счета. После получения доступа к картам, счетам и SMS-кодам, мошенники получают конфиденциальные данные.

Специалисты выдвигают следующие рекомендации для предотвращения данного мошенничества:

1. Пренебрегайте звонками и сообщениями от неизвестных, утверждающих, что они сотрудники банка. Сбербанк не контактирует с клиентами через мессенджеры.

2. Не активируйте передачу экрана при взаимодействии с незнакомцами. Это действие может быть использовано для получения доступа к личной информации - номерам карт, счетам и другим личным данным.

3. Остерегайтесь обновлений приложений. Необходимо загружать обновления только из официальных источников, таких как App Store или Google Play, а не переходить по ссылкам из сообщений.

4. В случае сомнений в подлинности звонка или сообщения от банка, проверьте информацию через официальные контакты, указанные на официальном сайте или в официальных документах компании.

Эти простые меры позволят снизить риск стать жертвой мошенничества, связанного с передачей изображения экрана в мессенджерах.