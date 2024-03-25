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· Артем Акчурин

Отключите его немедленно: важное сообщение для всех россиян, которые используют «Сбербанк.Онлайн»

Отключите его немедленно: важное сообщение для всех россиян, которые используют «Сбербанк.Онлайн»

banki.ru

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Преступные группировки разработали новую хитрую схему мошенничества, в которой используется передача изображения экрана во время видеозвонков через мессенджеры. Этот метод обмана был описан Сбербанком на своем официальном веб-ресурсе.

Суть обмана заключается в следующем: мошенники создают фальшивый аккаунт в мессенджере, выдающий себя за работников банка с логотипом и номером 900. Затем они совершают звонок, маскируясь под сотрудников банка, и запрашивают у потенциальной жертвы обновление мобильного приложения. В случае отрицательного ответа, мошенники сообщают, что с клиентом свяжется специалист для помощи с обновлением. Позднее они совершают новый звонок, утверждая, что видеозвонок нужен для биометрической идентификации. Злоумышленники требуют активировать режим демонстрации экрана, утверждая, что это необходимо для диагностики счета. В итоге они убеждают жертву открыть мобильное приложение банка, объясняя, что только искусственный интеллект "увидит" экран, в то время как человек - нет. Передав изображение экрана, мошенники получают доступ к информации о карте, счетах и SMS-кодам, несмотря на обещания конфиденциальности.

Чтобы предотвратить такие мошеннические действия, связанные с передачей экрана через мессенджеры, следует придерживаться следующих рекомендаций:

1. Не доверять незнакомым аккаунтам, представляющимся сотрудниками банка и игнорировать их вызовы и сообщения. Банковские работники обычно не начинают общение через мессенджеры.

2. Не активировать режим передачи экрана при разговоре с незнакомцами, чтобы избежать возможных атак на личные данные, такие как номера карт и счетов.

3. Осторожно обновлять мобильные приложения, загружая обновления только из официальных источников, например из App Store или Google Play, и избегать перехода по ссылкам из недостоверных источников.

4. В случае сомнительного звонка или сообщения от банка, следует связаться через официальные каналы связи, указанные на официальном сайте или в документах банковского счета.

Соблюдение данных рекомендаций поможет снизить вероятность стать жертвой мошенничества, связанного с передачей экрана в сообщениях, подчеркивает Новая газета.

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