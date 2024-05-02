Отказ от бумажных денег произойдет: масштабная денежная реформа коснется каждого

Безналичные платежи в российских магазинах продолжают набирать популярность, согласно последним данным Банка России.

По состоянию на февраль 2024 года, доля наличных в обороте достигла исторического минимума, составив всего 17 процентов от общей денежной массы. Эксперты считают, что тренд на отказ от наличных сохранится и в ближайшие годы.

К 2025 году планируется введение цифрового рубля, который уже в 2026 году станет возможным использовать для оплаты товаров и услуг. Все еще существует категория граждан, предпочитающих использовать наличные деньги, в связи с чем Центробанк продолжает обновление серии банкнот.

Цифровизация рубля, разработанная Центральным банком РФ, представляет собой электронную форму национальной валюты. Это инновация позволит проводить различные финансовые операции онлайн, включая оплату покупок, переводы между лицами, пополнение счетов и другие виды транзакций. Хранение цифровых денег будет осуществляться в специальных электронных кошельках, доступ к которым можно получить через мобильные приложения или интернет-банкинг.

Ожидается, что введение цифрового рубля значительно повысит эффективность платежных систем в России, уменьшит расходы на обслуживание наличной валюты, увеличит прозрачность финансовых операций и сделает финансовые услуги более доступными для различных слоев населения. Это станет значимым шагом в оптимизации национальной экономики и интеграции современных технологий в повседневную жизнь граждан.