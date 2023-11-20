Новости России
· Алина Алмакаева

Отдыхать будем больше: в России к новогодним каникулам добавили выходные

Отдыхать будем больше: в России к новогодним каникулам добавили выходные

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Обрадовалась Россия новостью о продлении новогодних выходных. В этот раз они обещают намного больше времени для отдыха, чем раньше. Источником этой информации является РБК.

Таким образом, новогодние каникулы в стране продлятся на целых десять дней - с 30 декабря по 8 января. Мы сможем насладиться отдыхом дольше благодаря тому, что 30 и 31 декабря приходятся на выходные дни. Поэтому все возвращаются на работу только 9 января (вторник).
Дополнительные выходные дни 6 и 7 января, которые приходятся на выходные, будут перенесены на другие даты - 10 мая и 31 декабря 2024 года соответственно.

Теперь встает вопрос, стоит ли брать отпуск в январе?

Эксперты говорят, что с финансовой точки зрения наиболее выгодно брать отпуск в те месяцы, где наименьшее количество выходных и праздничных дней. Поэтому январь лучше даже не рассматривать. Если вы хотите получить долгожданный отпуск, выбирайте месяцы с наибольшим количеством рабочих дней. В 2024 году это будут июль, октябрь и август.

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