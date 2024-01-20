«Отцов троих детей смогут призывать по мобилизации»: отсрочка Минобороны отменена

Депутат Госдумы и военком Забайкалья сообщили о прекращении предоставления отсрочки от мобилизации для отцов с тремя детьми, которая регулировалась директивой Генштаба. В соответствии с действующим законом отсрочка от мобилизации предоставляется только отцам многодетных семей с четырьмя и более детьми, и Госдума не смогла внести изменения в этот закон в отношении отцов троих детей. Позже зампред Совета Федерации Андрей Турчак опроверг эту информацию.

Однако, депутат Госдумы от КПРФ Нина Останина сообщила о том, что отсрочка от мобилизации для многодетных отцов с тремя детьми была отменена. Она ссылается на информацию члена Совета по правам человека Ирины Киркоры, которая рассказала о снятии пункта директивы Генштаба Вооруженных сил России от 4 октября 2022 года, касающегося отсрочек для многодетных семей с тремя детьми при частичной мобилизации отцов.

Киркора утверждает, что соответствующий документ был направлен в военкоматы в конце прошлого года и представитель Генштаба это подтвердил.

Военный комиссар Забайкальского края Юрий Шувалов также сообщил о том, что Генштаб отменил ранее принятое решение о предоставлении отсрочки от военной службы для многодетных мобилизованных. По его словам, решение начальника Генерального штаба от 21 декабря полностью отменило документ от 4 октября.

Останина отмечает, что частичная мобилизация завершена и отцов с тремя детьми не будут призывать. Она предполагает, что решение военного ведомства об отмене отсрочки связано с трудностями возвращения тех, кто уже находится в зоне боевых действий.