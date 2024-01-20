Новости России
· Артем Акчурин

«Отцов троих детей смогут призывать по мобилизации»: отсрочка Минобороны отменена

Подписаться в Telegram

Депутат Госдумы и военком Забайкалья сообщили о прекращении предоставления отсрочки от мобилизации для отцов с тремя детьми, которая регулировалась директивой Генштаба. В соответствии с действующим законом отсрочка от мобилизации предоставляется только отцам многодетных семей с четырьмя и более детьми, и Госдума не смогла внести изменения в этот закон в отношении отцов троих детей. Позже зампред Совета Федерации Андрей Турчак опроверг эту информацию.

Однако, депутат Госдумы от КПРФ Нина Останина сообщила о том, что отсрочка от мобилизации для многодетных отцов с тремя детьми была отменена. Она ссылается на информацию члена Совета по правам человека Ирины Киркоры, которая рассказала о снятии пункта директивы Генштаба Вооруженных сил России от 4 октября 2022 года, касающегося отсрочек для многодетных семей с тремя детьми при частичной мобилизации отцов.

Киркора утверждает, что соответствующий документ был направлен в военкоматы в конце прошлого года и представитель Генштаба это подтвердил.

Военный комиссар Забайкальского края Юрий Шувалов также сообщил о том, что Генштаб отменил ранее принятое решение о предоставлении отсрочки от военной службы для многодетных мобилизованных. По его словам, решение начальника Генерального штаба от 21 декабря полностью отменило документ от 4 октября.

Останина отмечает, что частичная мобилизация завершена и отцов с тремя детьми не будут призывать. Она предполагает, что решение военного ведомства об отмене отсрочки связано с трудностями возвращения тех, кто уже находится в зоне боевых действий.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

17 часов назад

«Как в фильмах»: Азиза и Рузиль Минекаевы рассказали о начале любовной истории

Интересное в Казани

19 часов назад

Женский форум: развеиваем мифы о косметологии

плесень дома москва

Лонгриды

18 часов назад

«Никакая метель меня не остановит»: как казанцы отметили Крещение в суровую погоду

Новости Татарстана

день назад

В Казани построят самую крупную поликлинику в Татарстане

сколько стоит замена чипа на видеокарте в Москве

Новости Татарстана

день назад

Канатную дорогу в Казани планируют построить за полтора года

Новости Татарстана

день назад

Бабенко хочет, чтобы казанский «Ак Барс» наказал «Ладу» за «длинный язык»

Новости Татарстана

2 часа назад

В Казани стала известна дата закрытия всех точек ресторанов KFC

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане за 3 дня погибло 8 человек из-за непогоды
Лонгриды
18 часов назад

«Никакая метель меня не остановит»: как казанцы отметили Крещение в суровую погоду

«Никакая метель меня не остановит»: как казанцы отметили Крещение в суровую погоду

Новости Татарстана

2 часа назад

В Казани стала известна дата закрытия всех точек ресторанов KFC

Интересное в Казани

19 часов назад

Женский форум: развеиваем мифы о косметологии

Новости Татарстана

16 часов назад

В Татарстане на трассе М-7 произошло масштабное ДТП

Новости Татарстана

16 часов назад

На играх БРИКС пройдут соревнования по 29 видам спорта
Снежный апокалипсис накрыл Татарстан: как республика пережила первый день снежного коллапса
Лонгриды
2 дня назад

Снежный апокалипсис накрыл Татарстан: как республика пережила первый день снежного коллапса

Новости Татарстана

17 часов назад

«Как в фильмах»: Азиза и Рузиль Минекаевы рассказали о начале любовной истории

Новости Татарстана

17 часов назад

В Татарстане из-за погоды спрос на дворников вырос на 45%

Новости Татарстана

18 часов назад

В Казани сети водоснабжения изношены более чем на 70%
Ежемесячно казанцам приходится спускать на стоматологов миллионы рублей. Лечить зубы все равно придется, но можно тратить в разы меньше
Гид по скидкам Казани
5 дней назад

Ежемесячно казанцам приходится спускать на стоматологов миллионы рублей. Лечить зубы все равно придется, но можно тратить в разы меньше