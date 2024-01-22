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«Отцов троих детей смогут отправить на СВО по мобилизации»: отсрочка отменена?

«Отцов троих детей смогут отправить на СВО по мобилизации»: отсрочка отменена?

ptoday.ru

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Стало известно, что недавно депутат Государственной думы и военный комиссар Забайкалья заявили, что у многодетных российских отцов с тремя детьми больше нет права на отсрочку от мобилизации, так как в настоящее время данная отсрочка действует только для мужчин, у которых четверо и более детей. Однако Заместитель председателя Совета Федерации России Андрей Турчак опроверг данную информацию.

Согласно действующему законодательству Российской Федерации получить отсрочку от призыва на военную службу в ВС РФ могут только отцы многодетных семей с 4-мя и более детьми, и Государственная дума России не смогла внести изменения в этот закон в отношении отцов 3-их детей. Позже зампред Совета Федерации Андрей Турчак заявил, что данная информация неверная.

Нина Останина, депутат Госдумы РФ от партии КПРФ сообщила, что, действительно, отсрочка для россиян с 3-мя детьми от частичной мобилизации была отменена еще в октябре 2022 года.

Однако, заявление зампреда СФ РФ Андрея Турчака опровергает вышеперечисленные заявления. Он утверждает, что соответствующая директива Генштаба, выпущенная в 2022 году, продолжает действовать.

Таким образом, официальным представителям России не удалось прийти к единому мнению относительно отмены отсрочки от мобилизации для отцов с тремя детьми. Несмотря на заявления депутатов Госдумы России и военного комиссара, зампред Совета Федерации утверждает, что данная отсрочка все еще действует, и приняты меры для прекращения широкого обсуждения данной темы.

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