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«Отцов троих детей смогут отправить на СВО по мобилизации»: отсрочка Минобороны РФ отменена?

«Отцов троих детей смогут отправить на СВО по мобилизации»: отсрочка Минобороны РФ отменена?

9111.ru

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Изменения в политике отсрочки от мобилизации для отцов с 3-мя детьми в России вызвали противоречивые заявления от различных официальных источников. Депутат Государственной думы РФ Нина Останина сообщила в своем телеграм-канале об отмене данной отсрочки, ссылаясь на информацию члена Совета по правам человека Ирины Киркоры. По её словам, соответствующий документ был направлен в военные комиссариаты в конце прошлого года.

Однако, заместитель председателя Совета Федерации РФ Андрей Турчак опроверг эти заявления, подчеркнув, что действующая директива Генштаба, выпущенная в 2022 году, не была отменена и остается в силе. Заявление Турчака направлено на прекращение распространения дезинформации по этому вопросу.

Напомним, что частичная мобилизация в России была объявлена в сентябре 2022 года. В этом же году Генеральный штаб разослал в военные комиссариаты указание, подразумевающее предоставление отсрочки отцам с 3-мя детьми до 16 лет. Однако данное указание не входит в действующий закон, согласно которому на отсрочку имеют право отцы 4-х и более детей.

Таким образом, на данный момент официальные представители России не пришли к единому мнению относительно отмены отсрочки от мобилизации для отцов с тремя детьми. Вопрос остается открытым, и дальнейшие шаги в этом направлении, вероятно, будут подвергнуты обсуждению и корректировкам.

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