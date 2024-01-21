Новости России
· Алина Алмакаева

«Отцов троих детей смогут отправить на СВО по мобилизации»: отсрочка Минобороны отменена

«Отцов троих детей смогут отправить на СВО по мобилизации»: отсрочка Минобороны отменена

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Отсрочка от мобилизации для отцов с тремя детьми была отменена, как сообщила депутат госдумы от КПРФ Нина Останина в своем Telegram-канале, ссылаясь на члена Совета по правам человека Ирину Киркору. Она передала информацию об отмене пункта директивы Генштаба Вооруженных сил России от 4 октября 2022 года, касающегося отсрочек для отцов с тремя детьми при проведении частичной мобилизации.

Киркора уточнила, что соответствующий документ был направлен в военкоматы в конце прошлого года и подтвержден представителем Генштаба. Также о отмене права на отсрочку от военной службы для многодетных отцов сообщил военный комиссар Забайкальского края Юрий Шувалов. Он заявил, что начальник Генерального штаба принял решение об отмене отсрочки, выданное 21 декабря, и полностью отменил документ от 4 октября.

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