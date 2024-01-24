«Отцов троих детей смогут мобилизовать и отправить на СВО»: отсрочка Минобороны РФ отменена?
smartik.ru
В российском обществе недавно возникли противоречивые мнения и противоречивые заявления по поводу изменений в политике отсрочки от мобилизации для отцов, имеющих троих детей. Депутат Государственной Думы РФ Нина Останина, используя свой телеграм-канал, объявила об отмене данной отсрочки, ссылаясь на информацию члена Совета по правам человека Ирины Киркоры. По её утверждению, соответствующий документ был направлен в военкоматы в прошлом году.
Тем не менее, зампред Совета Федерации России Андрей Турчак опровергает эти заявления, подчеркивая, что действующая указ Генштаба, выданный в 2022 году, не была отменен и продолжает действовать. Заявление Турчака направлено прежде всего для того, чтобы ложная информация по данному вопросу перестала распространяться.
Напомним, что в Российской Федерации в 2022 году была объявлена частичная мобилизация. В этом же году Генштаб направил в военные комиссариаты указание, предусматривающее предоставление отсрочки отцам с тремя детьми не старше 16 лет. Тем не менее, это указание не входит в действующий закон, согласно которому отсрочку имеют право отцы с четырьмя и более детьми.
Добавим, что право на отсрочку от призыва на военную службу в Вооруженные силы РФ могут получить граждане, соответствующие следующим критериям:
- Студенты: Часто студенты, обучающиеся в высших учебных заведениях, могут иметь право на отсрочку от призыва.
- Семейные обстоятельства: Граждане, находящиеся в семейных обстоятельствах (например, семейные кормильцы), могут иметь особые условия отсрочки.
- Здоровье: Люди с определенными медицинскими состояниями могут быть освобождены от службы или получить отсрочку.
- Возраст: В зависимости от возраста некоторым гражданам может быть предоставлена отсрочка.
- Профессиональные категории: Некоторые профессии или специализации могут быть признаны важными для государства, и их представителям могут предоставляться отсрочки.