От жары вас спасет пластиковая бутылка: работает лучше кондиционеров, свежесть на 2−3 часа — и переплачивать не надо

С наступлением летнего зноя многие из нас ищут способы охладить свои дома без дополнительных затрат на электроэнергию, связанных с использованием кондиционеров.

Оказывается, обычная пластиковая бутылка может стать экономичной альтернативой дорогостоящим системам охлаждения, обеспечивая свежесть в помещении на 2-3 часа.

Как это работает?

Идея заключается в использовании замороженной воды в пластиковой бутылке как источника холода. Вам понадобится всего лишь несколько пластиковых бутылок, вода и морозильная камера. Вот пошаговый процесс:

Наполните бутылку водой: Заполните чистую пластиковую бутылку водой примерно на 3/4 её объёма, чтобы предоставить место для расширения воды при замерзании. Заморозьте бутылку: Поместите бутылку в морозильник и оставьте на несколько часов до полного замерзания. Разместите бутылку в нужном месте: После замерзания воды выньте бутылку и разместите её в тазик или другую подходящую емкость, чтобы предотвратить разлив талой воды. Поставьте эту конструкцию в комнате, где требуется охлаждение.

Дополнительные советы для усиления эффекта:

Используйте вентилятор: Для более активного распределения холодного воздуха используйте обычный вентилятор. Направьте поток воздуха вентилятора на бутылку с замороженной водой. Это поможет быстрее охладить воздух в комнате.

Повторное использование: После того как лед в бутылке растает, просто заморозьте её снова. Это делает метод не только эффективным, но и многоразовым.

Этот метод является не только экономичным, но и экологичным способом борьбы с жарой, минимизируя использование электроэнергии и предотвращая выбросы углекислого газа от кондиционеров. Помимо этого, использование пластиковых бутылок способствует переработке и уменьшению отходов.

Таким образом, в следующий раз, когда температура в вашем доме начнет становиться нестерпимой, просто вспомните о пластиковой бутылке и морозильнике. Это не только сэкономит ваши деньги, но и поможет сохранить прохладу в самые жаркие дни.