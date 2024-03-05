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· Артем Акчурин

От многовековых засоров канализации поможет 1 предмет: методика ушлых сантехников

От многовековых засоров канализации поможет 1 предмет: методика ушлых сантехников

santehnik-home.ru

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Часто, в ванной комнате возникают засоры из-за скопившихся волос. И не каждая хозяйка справляется с такой проблемой. Обычно в таких случаях люди прибегают к использованию агрессивных химических средств, чьи пары могут негативно повлиять на здоровье. Но есть более хитрый способ. Сообщают Хибины.ру.

Если вы хотите решить проблему засора всего за пять минут, возьмите кусок проволоки и загните ее кончик, чтобы получить крючок. Благодаря этому небольшому трюку, вы сможете заменить сантехнический трос и избежать необходимости разбирать трубы.


Вставьте проволоку в сливное отверстие и начните ее вращать в разные стороны. Таким образом, вы сможете захватить волосы. Осторожно извлеките инструмент, и при необходимости повторите процедуру. После этого обязательно включите воду, чтобы убедиться в высокой эффективности этого метода.

Метод прочистки засоров проволокой подходит как для металлических, так и для пластиковых труб, так как он полностью безопасен.

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