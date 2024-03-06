От многовековых засоров канализации поможет 1 предмет: методика профессиональных сантехников

Засор в раковине часто возникает из-за скопившихся волос. Не каждая хозяйка может решить эту проблему, особенно если используется едкая химия, которая может негативно повлиять на здоровье. Однако есть другой способ. Сообщают Хибины.ру.



Если вы хотите удалить засор в течение пяти минут, возьмите кусок проволоки и загните ее кончик, чтобы образовать крючок. Такой метод позволяет заменить сантехнический трос и избежать разбора труб.



Вставьте проволоку в сливное отверстие и начните вращать ее в разные стороны, чтобы зацепить волосы. Осторожно выньте инструмент и, при необходимости, повторите процедуру. Затем обязательно включите воду, чтобы убедиться в высокой эффективности этого метода.Такая очистка проволокой подходит для металлических и пластиковых труб, так как является полностью безопасной.