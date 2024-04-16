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От инфляции не обесценятся: Набиуллина готовится использовать деньги россиян

От инфляции не обесценятся: Набиуллина готовится использовать деньги россиян

vm.ru

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В рамках недавних заявлений, глава Центрального Банка России, Эльвира Набиуллина, подчеркнула значимость доверия к национальной валюте как основного стимула для долгосрочных сбережений граждан.

Набиуллина указала на необходимость укрепления доверия к рублю, чтобы обеспечить его стабильность против инфляционных рисков.

«Важно, чтобы граждане были уверены, что их долгосрочные вклады не потеряют в стоимости из-за инфляции. Это ключевой аспект для эффективного функционирования инструментов долгосрочного сбережения и инвестирования, которые мы вводим в экономику», - заявила Набиуллина.

Центробанк нацелен на скорейшее возвращение инфляции к целевому уровню и снижение инфляционных ожиданий, что, по мнению Набиуллиной, будет способствовать активизации экономического роста и структурной перестройке.

В текущем году в России было введено несколько новых финансовых инструментов для сбережений, включая программы долгосрочных вкладов и индивидуальные инвестиционные счета третьего типа, а также долевое страхование жизни. Эти меры направлены на улучшение условий для сохранения и приумножения личных средств граждан.

Также стоит отметить, что с 2024 года россияне впервые начнут платить налог на проценты по вкладам. Однако предложение Центробанка освободить долгосрочные вклады от налогообложения уже поддержано, что станет дополнительным стимулом для долгосрочного сберегательного поведения.

Эти изменения предполагают новые возможности для граждан в управлении их финансами, способствуя более уверенному и стратегическому подходу к сбережениям на длительную перспективу, сообщает KONKURENT.RU.

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