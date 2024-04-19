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От инфляции не обесценятся: глава Центробанка России Набиуллина готовится использовать деньги россиян

От инфляции не обесценятся: глава Центробанка России Набиуллина готовится использовать деньги россиян

imghub.ru

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В рамках последней пресс-конференции Эльвира Набиуллина, руководитель Центрального банка Российской Федерации, обозначила ключевые аспекты новой финансовой стратегии, направленной на укрепление национальной валюты и поддержку долгосрочных сбережений среди населения.

Набиуллина подчеркнула, что основная цель Центробанка на ближайшее время — это контроль за уровнем инфляции, чтобы достичь её оптимального значения. Стабильность рубля и контролируемая инфляция позволят внедрять новые финансовые инструменты, направленные на стимулирование экономического развития и укрепление финансовой стабильности.

Центробанк предлагает серию мер, включая обновление программ сбережений и введение усовершенствованных инвестиционных счетов. Эти меры направлены на укрепление банковской системы и активизацию экономической активности.

Одним из значительных нововведений является введение налоговых льгот для доходов с долгосрочных вкладов, начиная с 2024 года. Новая система будет применять формулу, основанную на максимальной процентной ставке за год, для определения сумм, не подлежащих налогообложению, что сделает долгосрочные инвестиции более привлекательными.

Заключительно, Набиуллина утверждает, что эти изменения в финансовой политике и нормативной базе крайне важны для укрепления доверия к российской валюте. По её мнению, это способствует более активному участию граждан в сберегательных и инвестиционных программах, что является ключом к устойчивому развитию экономики России.

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