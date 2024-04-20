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От инфляции не обесценятся: глава Центробанка РФ Набиуллина готовится использовать деньги россиян

От инфляции не обесценятся: глава Центробанка РФ Набиуллина готовится использовать деньги россиян

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На последней пресс-конференции Эльвира Набиуллина, глава Центрального банка России, объявила о ключевых направлениях новой экономической стратегии страны, цель которой — стабилизация национальной валюты и стимулирование долгосрочных инвестиций.

Основные направления финансовой политики:

  • Управление инфляцией: Набиуллина акцентировала внимание на необходимости поддержания инфляции на стабильном уровне, что является критически важным для экономической безопасности и развития страны.
  • Инновации в сберегательных программах: Работа Центробанка будет направлена на модернизацию сберегательных схем и введение улучшенных инвестиционных счетов для увеличения личных накоплений граждан.
  • Льготы для долгосрочных вкладов: С 2024 года будут введены налоговые льготы на доходы, полученные с долгосрочных инвестиций, с использованием формулы, исходящей из максимальной процентной ставки за год, чтобы сделать инвестиции более привлекательными.

Эффекты новой финансовой стратегии:

Эти меры направлены на повышение уверенности в рубле и усиление активности граждан в инвестиционных и сберегательных программах, что должно способствовать устойчивому экономическому росту. Набиуллина подчеркивает, что укрепление финансовой системы и поддержка экономической стабильности — приоритеты, которые помогут России обеспечить долгосрочное развитие и процветание.

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