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От инфляции не обесценятся: глава ЦБ России Набиуллина готовится использовать деньги россиян

От инфляции не обесценятся: глава ЦБ России Набиуллина готовится использовать деньги россиян

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Во время последней пресс-конференции Эльвира Набиуллина, глава Центрального банка России, акцентировала внимание на необходимости поддержания доверия к рублю как ключевого элемента для развития долгосрочных сбережений в России.

Она подчеркнула, что без уверенности в стабильности национальной валюты невозможно добиться эффективности государственных стимулов в этой области.

Набиуллина выразила мнение, что основная миссия Центробанка на данный момент — это контроль над инфляцией, чтобы довести её до оптимальных показателей, а также снижение инфляционных ожиданий населения. По её словам, такие меры позволят создать благоприятные условия для внедрения новаторских инструментов долгосрочных инвестиций, что станет фундаментом для укрепления финансовой стабильности и экономического прогресса страны.

Председатель Центробанка также упомянула о различных финансовых инновациях, предназначенных для поддержки долгосрочных инвестиций, таких как новые программы сбережений, улучшенные индивидуальные инвестиционные счета и схемы долевого страхования жизни, которые призваны укрепить банковскую систему и способствовать экономическому росту.

В дополнение к этому, Центробанк принял предложение о налоговом освобождении для доходов, полученных с долгосрочных вкладов. Начиная с 2024 года будет введен налог на вклады, но будет применяться специальная формула для определения необлагаемой суммы, основанная на максимальной процентной ставке за год.

В заключение Набиуллина подчеркнула, что реализация текущих изменений в финансовой политике и регуляторной среде необходима для укрепления веры в рубль и стимулирования участия граждан в долгосрочных сберегательных и инвестиционных программах. Эти меры являются жизненно важными для поддержания устойчивого экономического развития и для внедрения необходимых структурных изменений, способствующих долгосрочному росту.

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