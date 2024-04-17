От инфляции не обесценятся: Эльвира Набиуллина готовится использовать деньги россиян

Глава Центрального банка России, Эльвира Набиуллина, подчеркнула ключевую роль доверия к национальной валюте в стимулировании долгосрочных сбережений граждан.

По её словам, без уверенности в стабильности рубля любые стимулы, предложенные государством для сбережений, будут неэффективны.

Набиуллина заявила, что одной из приоритетных задач Центробанка является скорейшее возвращение инфляции к целевому уровню и снижение инфляционных ожиданий. Это, по мнению главы регулятора, создаст «попутный ветер» для новых инструментов долгосрочных сбережений и инвестиций, что в свою очередь укрепит финансовую стабильность и способствует экономическому росту.

В контексте поддержки долгосрочных сбережений, Набиуллина напомнила о существующих и новых финансовых инструментах, таких как программа долгосрочных сбережений, индивидуальные инвестиционные счета третьего типа и долевое страхование жизни. Эти меры призваны способствовать увеличению роли банковской системы в экономическом развитии страны.

Центробанк также поддержал предложение об освобождении от налога на доходы по долгосрочным вкладам. Это изменение налоговой политики направлено на стимулирование граждан к долгосрочному сберегательному поведению. Начиная с 2024 года, впервые будет введен налог на вклады, но для определения необлагаемой суммы будет использована формула, учитывающая максимальное значение ключевой ставки за год.

По словам Набиуллины, текущие изменения в финансовой политике и законодательстве создают основу для укрепления доверия граждан к рублю и способствуют их участию в долгосрочных сберегательных и инвестиционных программах. Эти шаги важны для обеспечения устойчивого развития российской экономики и поддержания структурных изменений, необходимых для её роста.