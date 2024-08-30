Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

От этих 4 желаний нужно избавиться после 50 — и вторая половина жизни пройдет спокойно и счастливо: мудрость от Лао-Цзы

Когда речь заходит о жизненной мудрости, филосо...

uleoparda.ru

Подписаться в Telegram

Когда речь заходит о жизненной мудрости, философия Лао-Цзы, основателя даосизма, по-прежнему актуальна даже спустя тысячелетия. Его учения о том, как достичь гармонии и удовлетворения, особенно резонируют с теми, кто перешагнул пятидесятилетний рубеж.

Вот четыре желания, отказ от которых, по мнению Лао-Цзы, может привести к более спокойной и счастливой второй половине жизни.

1. Желание вечной молодости

Многие из нас стремятся сохранить молодость всеми доступными способами, от косметики до медицинских процедур. Однако Лао-Цзы учил, что принятие естественного процесса старения может привести к глубокому внутреннему миру. Отказ от стремления оставаться вечно молодым позволяет сосредоточиться на духовном росте и наслаждении моментом.

2. Желание контроля

По мере взросления мы склонны стремиться контролировать все аспекты нашей жизни, от карьеры до личных отношений. Но Лао-Цзы считал, что истинное счастье находится в отпускании необходимости контролировать каждую деталь. Учение говорит о том, что мы должны позволить жизни течь своим естественным руслом и быть открытыми к изменениям.

3. Желание богатства

В мире, где успех часто измеряется материальным достатком, Лао-Цзы напоминает, что настоящее богатство не заключается в накоплении вещей. Отказ от постоянного стремления к материальному обогащению может освободить нас и позволить наслаждаться более простыми радостями жизни, такими как природа, семья и дружба.

4. Желание утвердиться

После 50 лет многие испытывают необходимость доказать свою значимость в обществе через профессиональные достижения или социальный статус. Однако Лао-Цзы учил, что настоящее самоутверждение происходит через самопознание и внутреннее развитие. Освобождение от желания всем угодить или быть признанным может привести к большей уверенности в себе и спокойствию.

Отказ от этих четырех желаний не означает отказ от стремлений или удовольствий. Скорее, это призыв к переосмыслению того, что действительно важно для нашего душевного спокойствия и счастья. Принятие этих принципов Лао-Цзы может помочь нам жить более осознанной и наполненной жизнью в любом возрасте.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

18 часов назад

В Татарстане ожидается похолодание в сентябре

Гид по скидкам Казани

11 часов назад

«Депрессия обойдет стороной»: чем заняться этой осенью в Казани

что больше всего любят тараканы

Новости Татарстана

20 часов назад

Такого не было с 1881 года: синоптики ввели в ступор россиян резким изменением прогноза погоды

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Маленький гений: как правильно подойти к развитию современного ребенка

ремонт фотоаппаратов sony в москве в Москве

Лонгриды

17 часов назад

Билан и неожиданное предложение на сцене: как Казань отметила День города

Новости Казани

17 часов назад

Толчинский завершил свою работу на посту декана КФУ

Новости Казани

день назад

Казанцам пообещали открыть парк аттракционов

Новости Казани

22 часа назад

В Казани в День города произошло 120 аварий

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане сошел с рельсов вагон поезда
Лонгриды
2 дня назад

«Это картина о людях»: в Казани презентовали сериал «Бедные смеются, богатые плачут»

В Казани прошёл фестиваль «Лето PREMIER».

Новости Казани

час назад

Казанского подростка спас кондиционер во время пожара

Новости Татарстана

час назад

В Татарстане подготовлено более 800 автобусов для детей

Новости Татарстана

час назад

Более 77% предприятий в Татарстане закончило полугодие с прибылью

Новости Татарстана

час назад

В первый осенний день в Татарстане ожидается +23 градуса тепла
В Татарстане снизились цены на помидоры
Новости Татарстана
22 часа назад

В Татарстане снизились цены на помидоры

Новости Казани

час назад

В казанские школы пойдут 20 тысяч первоклассников

Новости Татарстана

17 часов назад

В Татарстане выполнили 83% плана по вводу жилья

Новости Татарстана

18 часов назад

В Татарстане обновили 158 школ и детских садов к 1 сентября
ГК ТОЧНО стала партнером VIII архитектурно-град...
Интересное в Казани
4 дня назад

ГК ТОЧНО стала партнером VIII архитектурно-градостроительной конференции «Диалоги» в Казани
На мероприятиях ко Дню Республики участвовали 4...
Новости Татарстана
22 часа назад

На мероприятиях ко Дню Республики участвовали 400 тысяч человек