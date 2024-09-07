Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

От этих 4 желаний нужно избавиться после 50 — и вторая половина жизни пройдет спокойно и счастливо: мудрость от китайского философа Лао-Цзы

Наставления Лао-Цзы, древнего китайского филосо...

YouTube

Подписаться в Telegram

Наставления Лао-Цзы, древнего китайского философа и основателя даосизма, могут предложить современному человеку мудрые советы о том, как обрести спокойствие и счастье во второй половине жизни.

В частности, Лао-Цзы говорил о четырех желаниях, от которых стоит избавиться после 50 лет, чтобы жизнь прошла более гармонично и удовлетворительно.

1. Стремление к богатству

Лао-Цзы учил, что накопление материальных богатств не приносит истинного счастья. После 50 лет, когда основные жизненные нужды обычно удовлетворены, стремление к дополнительному богатству может лишь увеличить заботы и беспокойства. Отказ от постоянного желания увеличивать свое богатство может освободить человека и дать больше времени и энергии на то, чтобы наслаждаться жизнью и заниматься тем, что действительно приносит радость.

2. Желание славы и признания

Поучения Лао-Цзы гласят, что желание славы и признания часто ведет к внутренним конфликтам и разочарованиям. С возрастом стоит стремиться к внутренней гармонии и самопознанию, а не к внешнему признанию. Отпустив потребность во внимании и одобрении других, можно обрести большее спокойствие и удовлетворение от своих собственных достижений.

3. Страсть к власти

Власть и контроль могут казаться привлекательными, но часто они приносят беспокойство и ответственность. Лао-Цзы советует минимизировать желание контролировать других и ситуации, особенно в поздней жизни. Сосредоточение на саморазвитии и личных удовлетворениях вместо управления внешним миром может принести больше мира и радости.

4. Привязанность к физическим удовольствиям

Хотя наслаждение жизнью важно, Лао-Цзы предостерегает от излишней привязанности к физическим удовольствиям, таким как еда, алкоголь или другие чувственные наслаждения. С возрастом такие привычки могут стать обременительными для здоровья. Философ рекомендует искать удовольствия в более тонких и духовных аспектах жизни.

Отказ от этих четырех желаний, согласно учению Лао-Цзы, может помочь людям старшего возраста жить более счастливо и наполнено. Эти принципы подчеркивают ценность простоты и внутреннего спокойствия, которые могут превратить вторую половину жизни в период истинного благополучия и самореализации.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

В перинатальном центре больницы №7 в Казани всплеск инфекции

Интересное в Казани

день назад

Введен в эксплуатацию профинансированный Банком ДОМ.РФ жилой комплекс в Татарстане 

ногинск электрогорск

Новости Татарстана

день назад

Татарстанцам 7 сентября обещают дождь

Новости Казани

день назад

В Казани 6 сентября насмерть сбили человека: жуткие подробности

монтаж натяжного потолка цена в Челябинске

Новости Казани

день назад

В Казани стали появляться шумозащитные экраны возле домов и закрывать город

Новости Казани

день назад

Арестовали на 1,5 месяца женщину, тётя которой умерла в пансионате

Новости Казани

день назад

12-летнюю девочку в Казани изнасиловал пьяный 43-летний отчим

Новости Казани

8 часов назад

Смотровая площадка «Казан» вошла в топ - 10 самых романтичных мест России
Новости Татарстана
9 часов назад

Татарстан завершает подготовку к отопительному сезону

Активная подготовка объектов в Татарстане к ото...

Новости Казани

9 часов назад

Минниханов поздравил команду «Зенит-Казань» с победой

Важное в РТ

день назад

Везде и сразу: информация о ребрендинге Т2 появилась одновременно на 207 цифровых билбордах миллионника

Новости Казани

11 часов назад

В Кировском районе некоторые дома на сутки останутся без воды

Новости Казани

11 часов назад

В Кировском районе некоторые дома останутся без воды

Учителя Челнов жалуются на зарплаты
Новости Татарстана
3 часа назад

Учителя Челнов жалуются на зарплаты

Новости Татарстана

11 часов назад

В Татарстане осудили мошенника, который обещал вернуть бойцов с СВО

Новости Татарстана

12 часов назад

В Татарстане прогнозируют до +26 градусов

Новости Татарстана

день назад

7 партий Татарстана потратили на выборы около 73 млн рублей
Все для школы: гайд по самому необходимому для ...
Гид по скидкам Казани
6 дней назад

Все для школы: гайд по самому необходимому для юных гениев в 2024 году
Реабилитационный центр под Казанью закрылся из-...
Новости Казани
9 часов назад

Реабилитационный центр под Казанью закрылся из-за нарушений 