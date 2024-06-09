«От безысходности и от хорошей жизни»: Набиуллина рассказала по каким причинам россияне берут кредиты

Выступая на ПМЭФ, глава Центробанка Эльвира Набиуллина поделилась интересным наблюдением: по ее мнению, все заемщики, независимо от причин, побудивших их взять кредит, - оптимисты.

"Люди верят, что ситуация изменится к лучшему, и они смогут рассчитаться с долгами", - цитирует Набиуллину РИА Новости.

При этом глава ЦБ с тревогой отметила тенденцию прошлого года: количество микрозаймов выросло на 34%. По словам Набиуллиной, несмотря на риски, многие граждане продолжают брать займы, в том числе и на невыгодных условиях, что свидетельствует о серьезных проблемах с финансовой грамотностью населения.