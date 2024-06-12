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«От безысходности и от хорошей жизни»: глава ЦБ Набиуллина рассказала по каким причинам россияне берут кредиты

В 2024 году председатель Центрального банка России, Эльвира Набиуллина, высказалась о текущей ситуации в сфере кредитования граждан.

dzen.ru

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В 2024 году председатель Центрального банка России, Эльвира Набиуллина, высказалась о текущей ситуации в сфере кредитования граждан.

Наблюдения показывают, что, несмотря на различные экономические условия, желание россиян обращаться за кредитами не уменьшается. Это касается как потребительских кредитов, так и микрозаймов, число которых в прошлом году увеличилось на 34%.

Кредиты как показатель оптимизма

По словам Набиуллиной, источником вдохновения для взятия кредита часто является оптимизм. Люди берут кредиты как в периоды экономического подъема, так и в моменты финансовой неопределенности. «Кредиты всегда берут оптимисты, не важно — от безысходности это или от хорошей жизни,» — отметила Набиуллина. Это утверждение подчеркивает, что многие россияне видят в кредитах не только способ справиться с текущими финансовыми трудностями, но и возможность для реализации личных планов и проектов.

Рост микрозаймов и его последствия

Значительный рост микрозаймов, зафиксированный в последнее время, свидетельствует о том, что многие граждане прибегают к этому виду финансирования в качестве быстрого решения своих временных финансовых проблем. Однако это также может указывать на увеличение финансовой нагрузки на население, поскольку условия по микрозаймам часто включают высокие процентные ставки.

Как россияне могут минимизировать риски?

  • Осознанное кредитование: Важно тщательно анализировать свои финансовые возможности перед тем, как брать кредит или микрозаем. Необходимо убедиться, что платежи по кредиту не станут непосильной нагрузкой в будущем.
  • Изучение условий: Всегда внимательно читайте условия кредитного договора, особенно мелкий шрифт. Это поможет избежать неприятных сюрпризов, связанных с процентными ставками, штрафами и комиссиями.
  • Консультации с финансовыми экспертами: Если вы не уверены в своих знаниях о кредитах, рекомендуется проконсультироваться с финансовым экспертом.

Высказывания Эльвиры Набиуллиной подчеркивают, что, несмотря на сложности, россияне продолжают оставаться оптимистичными в своих финансовых начинаниях. Надлежащее планирование и ответственный подход к долговым обязательствам могут помочь гражданам избежать финансовых трудностей и использовать кредиты как эффективный инструмент для улучшения своего благосостояния.

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