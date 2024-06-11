«От безысходности и от хорошей жизни»: Эльвира Набиуллина рассказала по каким причинам россияне берут кредиты

На Петербургском международном экономическом форуме Эльвира Набиуллина, руководитель Центрального банка России, выразила мнение, что кредиты привлекают преимущественно оптимистично настроенных людей, независимо от их финансового состояния.

По информации РИА Новости, Набиуллина отметила, что несколько лет назад заметна была тенденция к увеличению кредитов среди уже задолжавших и людей с низким доходом, и эта тенденция сохраняется. В прошлом году количество микрозаймов возросло на 34%.