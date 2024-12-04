«От 60 лет и старше»: со 2 декабря 2024 для всех российских пенсионеров станет доступна льгота - будет легче

Теперь поездки по России на поездах дальнего следования стали еще доступнее для пожилых россиян! Специальная скидка в 15 процентов делает путешествия комфортными и экономичными.

Как получить скидку?

Получить скидку очень просто: достаточно предъявить паспорт. Скидка распространяется на купейные вагоныпоездов дальнего следования.

Способы оформления билетов:

В кассе вокзала: оформите билет привычным способом, представив паспорт.

Онлайн: при бронировании билетов через интернет скидка автоматически применяется, что экономит ваше время.

На какие направления распространяется скидка?

Скидка действует на все дальние направленияжелезнодорожных поездов. Однако, в периоды повышенного спроса (например, праздничные дни), скидку может быть сложно получить. Поэтому для максимальной уверенности в получении скидки рекомендуем планировать поездки заблаговременно.

Преимущества для пенсионеров:

Экономия средств: сэкономленные средства можно потратить на экскурсии, сувениры или посещение интересных мест.

Комфорт в пути: путешествуйте с комфортом в купейных вагонах.

Упрощенное оформление: получение скидки стало еще проще, независимо от того, пользуетесь ли вы интернет-сервисами регулярно.

Как получить максимальную выгоду?

Заблаговременная бронь: бронируйте билеты заранее, чтобы увеличить шансы получить скидку.

Выбор непиковых дат: избегайте праздничных дней для экономии и комфортного путешествия.

Дальние направления: используйте скидку для знакомства с новыми регионами России!

Открывайте Россию с комфортом и удовольствием!

Новая скидка на билеты делает путешествия по железной дороге доступными и приятными для всех пенсионеров. Путешествуйте по России с комфортом, экономя средства и наслаждаясь новыми впечатлениями.

