От 20 до 48 лет: в ряде регионов начали тотальное вручение повесток

В Уфе мужчинам призывного возраста от 20 до 48 лет распространяют повестки, требующие посещения военкомата Октябрьского и Советского районов, сообщает издание "Аспекты".

Один из горожан рассказал, что примерно 15 человек в его доме получили повестки, включая отца и сына из одной семьи.

Дата посещения военкомата указана в повестке на 22 ноября для уточнения документов воинского учета. Подпись на представленной повестке принадлежит В. Виноградову, предположительно действующему военкому Октябрьского и Советского районов.

В Ситуационном центре Республики Башкортостан сказали, что мобилизация может начаться только после указа Президента России, и на данный момент она не проводится. Мужчин вызывают в военкомат для проверки документов.

В других регионах также раздают повестки. Ещё они были вручены около 50 отдыхающим в ресторане "Форт" вечером вторника, 14 ноября, сообщили "Вести Воронеж".

Силовики появились в популярном заведении, где большая группа праздновала день рождения. Празднование прервалось, поскольку у гостей срочно проверяли документы. Большинству отдыхающих вручили повестки для прохождения срочной службы в армии России.