В Минобороны назвали, кто отправится в зону СВО на законных основаниях

На фоне идущего полным ходом весеннего призыва в России периодически возникают слухи то о второй мобилизации, то об отправке необученных срочников в зону СВО.

В Минобороны РФ официально пояснили, что никого из солдат срочной службы в зону спецоперации не отправят, так как они не имеют опыта службы, навыков, чтобы быть эффективными на передовой.

В зону СВО могут быть отправлены добровольцы, контрактники. Сейчас заключить контракт с Минобороны может любой гражданин РФ в возрасте от 18 до 60 лет. Нижняя планка возраста уменьшена, верхняя - поднята.

Не каждый доброволец попадет в ряды ВС РФ. Он должен быть здоров, физически крепок, предпочтение отдают тем, кто имеет боевой опыт, ранее проходил службу в армии.

