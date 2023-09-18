От 18 до 65 лет: чиновники предупредили о возможности второй волны мобилизации

Некоторые регионы страны вполне серьезно обсуждают возможности новой мобилизации, пишут СМИ.

В начале июня вице-мэр Владивостока Евгений Бавин предостерег, что мобилизацию проведут, если по каким-то причинам сорвут план набора на контрактную службу.

"Если мы не выполним эту задачу, все пойдут в принудительном порядке. Потому что мобилизация будет проходить уже по другому сценарию: военное положение введут, КПП, все перекроется, и тогда пойдут все, от мала до велика", - сказал Бавин.

В Тольятти высказыванием отметила районный глава администрации Юрий Башкиров, который ответил, что план контрактного набора "хромает" на обе ноги - из двух тысяч нужных добровольцев набрали пока только 250 человек.

В Казани в военкомате летом также призадумались о том, что мобилизация - вполне вероятный ход событий.

Официально в РФ заявлено, что не будет второй волны мобилизации. это на прошлой неделе подтвердил российский лидер Владимир Путин.

