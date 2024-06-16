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От 18 до 60 лет: в Минобороны РФ сообщили, кому из граждан нужно готовиться к отправке в зону СВО

В последнее время в России активно обсуждается тема возможной второй волны мобилизации.

nur.kz

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В последнее время в России активно обсуждается тема возможной второй волны мобилизации.

Несмотря на уверения Кремля и Министерства обороны в том, что дополнительные меры мобилизации не планируются, общественное беспокойство по этому вопросу не утихает.

Кто будет отправлен на передовую?

В соответствии с официальной позицией Генерального штаба Министерства обороны РФ, солдаты-срочники не будут участвовать в специальной военной операции (СВО). Главную роль в этих операциях играют контрактники, которые добровольно пошли на службу по контракту и, соответственно, должны быть готовы к выполнению боевых задач.

Условия контрактной службы

Претенденты на службу по контракту должны соответствовать определенным критериям, включая здоровье и возрастные рамки — от 18 до 60 лет. Контракты с оборонным ведомством предлагаются на различные периоды: от одного до пяти лет. Это дает возможность как военнослужащим, так и ведомству гибко подходить к планированию военных задач в зависимости от текущих нужд и обстоятельств.

Осведомленность и подготовка к службе

Вопросы мобилизации и участия в боевых действиях остаются чувствительными для многих граждан. Важно осознавать, что приоритет государства заключается в поддержании добровольного характера службы среди контрактников, обеспечивая им необходимые условия для эффективной подготовки и выполнения задач.

Осведомленность каждого военнослужащего о его правах и обязанностях критична для укрепления оборонной способности страны и поддержания стабильности как внутри страны, так и на международной арене. Эта информация не только помогает понять текущее положение дел в области национальной безопасности, но и подчеркивает важность прозрачности и открытости в вопросах оборонной политики.

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