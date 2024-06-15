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От 18 до 60 лет: в Министерстве обороны России сообщили, кому нужно готовиться к отправке в зону СВО

Несмотря на уверения Кремля и Министерства обороны о том, что дополнительная мобилизация не планируется, вопросы о подготовке к отправке на передовую все еще вызывают беспокойство среди граждан.

ivbg.ru

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В последнее время общественное внимание в России сосредоточено на вопросах, касающихся возможной второй волны мобилизации.

Несмотря на уверения Кремля и Министерства обороны о том, что дополнительная мобилизация не планируется, вопросы о подготовке к отправке на передовую все еще вызывают беспокойство среди граждан.

Кто идет на передовую?

Официальная позиция Генерального штаба Министерства обороны РФ четко указывает, что в зону специальной военной операции (СВО) не будут направлены солдаты-срочники. Основная ответственность ложится на плечи контрактников — тех, кто добровольно выбрал службу по контракту и, соответственно, должен быть готов к выполнению задач в условиях боевых действий.

Условия контракта

Кандидаты на контрактную службу должны отвечать определенным требованиям, включая соответствующее состояние здоровья и возраст от 18 до 60 лет. Сами контракты с оборонным ведомством могут быть заключены на различные сроки: один год, три года или пять лет. Это предоставляет определенную гибкость как для военнослужащих, так и для военного ведомства, позволяя адаптироваться к меняющимся условиям и потребностям.

Вопросы мобилизации и участия в боевых действиях остаются актуальными и чувствительными. Однако важно понимать, что государство делает упор на добровольный характер службы среди контрактников, предоставляя им все необходимые условия для подготовки и службы. Осведомленность каждого потенциального и действующего контрактника о своих обязанностях и правах является ключевым аспектом в укреплении оборонной мощи страны и поддержании внутренней и внешней стабильности.

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