Стало известно, кого Минобороны РФ может направить в зону СВО

В российских регионах активно идет призывная кампания. Срочников, обещают в Минобороны, отправлять в новые российские регионы и в зону СВО не будут.

У них нет ни опыта, ни навыков, чтобы выполнять там боевые задачи.

В то же время активизировался набор добровольцев на службу по контракту. Контрактники могут попасть в зону СВО, в новые российские регионы. При этом возраст не ограничен - пойти служить по контракту могут россияне от 18 до 60 лет.

Ранее мы сообщали, что в России разрешили заключать контракт с Минобороны на контрактную службу сразу после школы. Ранее для этого нужно было получить высшее образование или как минимум 3 месяца отслужить в армии в рамках срочной службы. Теперь единственный критерий - возраст. Будущему контрактнику должно быть полных 18 лет.